La musica protagonista dell’ultima settimana al Parco Schuster

La musica sarà padrona dell'ultima settimana di Parco Schuster dall'8 al 14 luglio, prima della grande festa finale di ferragosto. Ad aprire la magia dei Bamboo (8 agosto), il rap e la poesia degli Assalti Frontali insieme ad Inoki Ness e al movimento Rap Pirata (9 agosto), e le musica di Faber con Michele Ascolese: il suonatore Faber (11 agosto), Comemammamhafatto (10 agosto), karaoke (12 agosto) e la festa finale di El Chiringuito Libre e Glamorize (14 agosto).

Suonano ogni cosa, bidoni, elettrodomestici, giocattoli per bambini, segnali stradali e altri strumenti improbabili, sono i Bamboo, il gruppo dalle sonorità elettro – pop che faranno ballare Parco Schuster l’8 agosto. La magia di cinque artisti perfettamente sincronizzati, carichi di originalità e innovazione, con strumenti lontani da quelli tradizionali. A seguire il Dj Set di Sasà Amoroso.

Il 9 agosto a Parco Schuster rap e poesia della strada con gli Assalti Frontali, da Roma portano sul palco il nuovo CD dal titolo “Mille Gruppi Avanzano” (Daje Forte daje / Goodfellas). Al rap Militant A, alla seconda voce Pol G, alla produzione musicale Bonnot. Insieme a loro sul palco Inoki ness e il movimento da lui fondato Rap Pirata, un network, una famiglia della cultura hip hop in tutta italia. Ad aprire la serata Er Tempesta, mentre in chiusura il Dj Set di Iceone.

Il 10 agosto tornano sul palco di Parco Schuster i Comemammamhafatto, l’orchestra che suona improvvisando in completa empatia con il pubblico sonorità contemporanee come electro, house, funk, soulful, portando il pubblico a ballare come alle origini del clubbing.

Michele Ascolese: il suonatore Faber, lo spettacolo ispirato al repertorio di Faber a Parco Schuster il 12 agosto. Michele Ascolese, chitarrista di De Andrè dal 1990, e la sua formazione rendono omaggio al poeta del mare esplorando l’anima etnica fino ai periodi più recenti del cantautore, con brani tratti dagli album CREUZA DE MA, NUVOLE E ANIME SALVE.

Karaoke Night, lunedì 12 agosto a Parco Schuster. Un’occasione per far sentire la propria voce e divertirsi scegliendo la canzone da cantare nella serata di Karaoke. Rivolto a tutti, esperti e non. Tanta musica e attività per passare un lunedì di agosto con compagnia e all’aria aperta.

Mercoledì 14, l’ultimo mercolespritz di agosto con una festa finale organizzata da El Chiringuito e Glamorize. Cocktail speciali e spritz a 2 euro, tanta musica, dj set e divertimento.

Ingresso gratuito. Nell’area è presente grande e varia offerta gastronomica per tutti, anche vegan e veg.