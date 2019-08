Agosto montefalchese: mercoledì 7 agosto alle 21.30 in Piazza del Comune si esibirà l’orchestra di Mirko Casadei

NewTuscia – MONTEFALCO – Un concerto spettacolo con l’orchestra italiana più famosa, longeva e popolare nel settore del ballo, famosa nel mondo per il suo genere musicale denominato Liscio, il termine adottato da Roul Casadei nel 1973 e riferito al tipo di ballo.

Mercoledì 7 agosto alle 21.30 sul palco di Piazza del Comune si esibirà l’orchestra di Mirko Casadei, l’orchestra diventata celebre per aver diffuso la musica romagnola a livello italiano ed internazionale. Dal 1998 il timone dell’orchestra Casadei passa dal padre Roul al figlio Mirko Casadei che la etichettò con la denominazione Beach Band, termine che si posiziona fra la big Band e la spiaggia, tema predominante della maggior parte delle canzoni dei Casadei.

La serata, in onore di Alessio Metelli, è organizzata dalla sua famiglia per ricordare l’imprenditore montefalchese, recentemente scomparso, Alessio Metelli è stato il fondatore e proprietario del locale da ballo Nuovo Mondo, per anni simbolo della città di Montefalco e dell’Hotel degli Affreschi.