Sport’n’Roll feat. Fermento: a Tarquinia Lido una settimana di Ferragosto da lasciare senza fiato

NewTuscia – TARQUINIA – Presentata ufficialmente l’edizione 2019 di Sport’n’Roll, kermesse che riempirà la settimana di Ferragosto a Tarquinia Lido e che vedrà quest’anno l’abbinamento con Fermento, la festa della birra già proposta lo scorso anno.

Arene sportive e musicali, esibizioni, talenti, ma anche birre artigianali, street food, mercatini ed un programma musicale di livello: il calendario approntato dall’ideatore, Fabrizio Ercolani, assieme a Mauro Tortella e Barbara Pierozzi di EvenSound sotto l’organizzazione della Pro Loco con il contributo del Comune di Tarquinia mira a proporre una settimana di appuntamenti variegati ma di livello. A partire dalla partnership con Radio Italia Anni ’60 e la presenza di ospiti musicali come i Matia Bazar, i Miwa, gli Easy Pop e Donatella Milani.

Si parte l’11 agosto con un’anteprima affidata all’Holi Color dei Sottosuono per passare a fontane danzanti, fuochi d’artificio e concerti. Senza dimenticare i tornei di footvolley, beach tennis, beach volley e basket 3vs3, le cui iscrizioni sono già aperte, o le esibizioni, su cui spicca quella della campionessa di tiro con l’arco Anastasia Anastasio.

“L’input ci è giunto dall’amministrazione – spiega l’ideatore Fabrizio Ercolani – che appena insediata ci ha chiesto di riproporre gli eventi. Avendo poco tempo, abbiamo deciso di unire le forze, realizzando assieme i due eventi per mantenerne alto il livello. Un grazie a tutte le associazioni che stanno collaborando, dalla pro Loco ad Evensound alle realtà sportive, oltre che agli stabilimenti ed alle associazioni ed ai sindacati del Lido che ci stanno aiutando. Oltre, naturalmente, all’amministrazione ed allo staff che si è composto per collaborare”.

“Il grazie, invece, lo rivolgiamo noi a tutti gli organizzatori. – le parole del vicesindaco di Tarquinia Luigi Serafini – Leggendo il programma, è evidente che questa sia la manifestazione che – tra spiaggia, sport, birra e musica – fa più estate. Per me, tornando in amministrazione dopo dodici anni, è bello scoprire questo fermento di associazioni: grazie a loro quest’anno sono possibili degli eventi che, dati i tempi ristretti e le difficoltà, sarebbe stato difficile altrimenti proporre”.

“In effetti è quasi un miracolo – le parole di Stefano Attili, della Pro Loco – riuscito grazie all’impegno, su tutti, di Fabrizio e Mauro, che ringrazio. Spiaceva perdere questo appuntamento, invece si è riusciti a mantenerlo organizzandolo, di fatto, in un mese, grazie anche alla volontà da parte dell’amministrazione. Riproporre questi eventi è un bene per i turisti ma anche per i cittadini”.

“Sono davvero felice di riproporre Fermento nella città dove è nato – ha aggiunto Mauro Tortella di EvenSound – Grazie alla Pro Loco, al Comune e con la collaborazione di associazioni e stabilimenti si è riusciti a riproporre una manifestazione che, a mio avviso, sarà di livello più alto rispetto allo scorso anno, con artisti a carattere nazionale”.

Una parentesi, nel corso degli appuntamenti sportivi, vedrà poi protagonisti i ragazzi di SuperAbile: “L’idea è di arrivare ad organizzare qualcosa di inclusivo, che consenta a diversamente abili e normodotati di condividere giornate di sport e di aggregazione – ha detto Tiziano Monti in rappresentanza dell’associazione – Siamo felici, perciò, di entrare a far parte di un evento così bello, dando il nostro contributo e mettendo in campo idee ed iniziative”.

Come detto, a far partire l’evento sarà l’anteprima dell’11 agosto con Goodbye Summer HOLI, che dal pomeriggio alla notte farà festeggiare e ballare persone di ogni età. “Partiremo alle 16, rivolgendosi anche alle famiglie – spiega Daniele Limoli di SottoSuono – per proseguire sino a notte con un evento più disco. Vogliamo sia una festa a 360 gradi, una terza edizione che cambia location e si sposta nella spiaggia libera del Monumento e che prevedrà due countdown al termine dei quali verranno lanciati i colori, completamente anallergici, per una scena memorabile”.

Sport’n’Roll feat. Fermento è, come detto, organizzata dalla Pro Loco Tarquinia, con il contributo del Comune di Tarquinia, in partnership con Evensound e con la collaborazione di Assotur, Sib, Federbalneari, Confocommercio Lazio Nord, Sottosuono, Superabile, Tarkna Volley Beach, Parco Avventura Riva dei Tarquini e Arco Club Tarkna, con la media partnership di Radio Italia Anni ’60.