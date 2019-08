L’on. Guido Crosetto (FdI) a Montalto Marina

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

Al via la serie di incontri organizzata da Fratelli d’Italia aspettando Atreju, il grande convegno nazionale della destra italiana che si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre.

Venerdì si è tenuto a Montalto di Castro il primo appuntamento per parlare di “idee, confronto e cultura”, presso lo stabilimento “Il Gabbiano” che ha visto protagonista on. Guido Crosetto, coordinatore nazionale del partito.

Al centro del dibattito, che moderato dal giornalista Mediaset Alessandro Usai, la necessità di più sicurezza e meno tasse per la crescita dell’Italia. Il giornalista di Rete 4 ha immediatamente portato le domande sulla situazione del Governo e dalla motivazioni per cui il capace Vice Premier leghista non abbia ancora approntato la preparazione di un esecutivo con l’ausilio di FdI si è passati all’argomento sicurezza incentrato sulla spiegazione del blocco navale in tempo di pace.

La volta dei giovane è arrivata con la domanda diretta di Alessandro Usai, all’imbeccata “cosa vuoi dire ai numerosi giovani presenti?” la risposta è stata chiara: “Studiate e preparatevi ad un futuro che in 10/15 anni rivoluzionerà il mercato mondiale, imparate inglese e cinese che saranno le lingue del commercio, non fatevi trovare impreparati”.

Da una sala super gremita nonostante un venerdì sera di agosto, diversi minuti di applausi hanno sottolineato il gradimento del pubblico ad un politico serio, preparato, e ne hanno salutato alle 22,45 la partenza per Ostuni dove finalmente raggiungerà la sua famiglia per un piccolo break.

Presenti all’incontro l’Onorevole Rotelli, l’assessore comunale di Viterbo Laura Allegri e diversi esponenti della politica viterbese anche di Forza Italia.