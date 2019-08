Le dichiarazioni di Mister Villa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Piacenza

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “I ragazzi hanno lavorato bene durante tutto il ritiro e andiamo a Piacenza con la consapevolezza di poter disputare una buona partita. Dalla squadra mi aspetto una gara gagliarda, vorrei vedere i ragazzi che giocano spensierati e con tranquillità. Una volta scesi in campo dobbiamo mettere in pratica tutto ciò che abbiamo provato fino a questo momento. Il Piacenza? Affronteremo una squadra fortissima, basta guardare i giocatori e gli acquisti effettuati, ma cercheremo di metterla in difficoltà con l’impegno che stiamo mettendo quotidianamente sul nostro lavoro. Dobbiamo scendere in campo con entusiasmo e voglia di fare, la squadra è giovane e la società sta lavorando molto sul mercato, ma i nostri ragazzi hanno voglia di fare e di mettersi in mostra”

ELENCO DEI CONVOCATI: Antezza Stefano, Baschirotto Federico, Bertollini Luca, Bezziccheri Daniel, Covarelli Manuel, De Giorgi Francesco, Del Prete Cristian, Marianelli Alessandro , Markic Toni, Menghi Emanuele, Menghi Matteo, Messina Michele, Molinaro Salvatore, Ricci Ludovico, Svidercoschi Sebastiano, Pini Roberto, Torelli Carlo, Vandeputte Jari

A.S. Viterbese Castrense