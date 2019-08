Carabinieri di Monterosi: arresto per sequestro di persona e tentata estorsione

NewTuscia MONTEROSI – I carabinieri della stazione di Monterosi hanno risolto, a seguito di un’indagine speditiva, un sequestro di persona in atto: due cittadini italiani, avevano infatti sequestrato un giovane ragazzo, minorenne residente a Monterosi, di origini rumene.

Il sequestro in seguito alle investigazioni è stato scoperto essere avvenuto a causa di un debito di 1000 euro contratto dal fratello della vittima per una partita di droga non pagata; i due sequestratori avrebbero chiesto la somma come riscatto al padre della stessa vittima.

L’ intervento immediato dei militari, ha consentito di ricostruire in modo speditivo l’accaduto e di intervenire per liberare la vittima ed evitare conseguenze ulteriori.

Al termine delle attività di polizia la vittima è stata liberata e evitando dunque il pagamento del riscatto; il sequestratore materiale è stato dichiarato in arresto e tradotto preso il proprio domicilio in regime di restrizione domiciliare, il complice denunciato in concorso in stato di libertà.