Barca arenata a Montalto, intervento dei vigili del fuoco

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Circa due ore fa, intorno alle 13.30, una barca a vela di almeno sette metri ha perso il controllo e si è arenata nei pressi dello stabilimento Il Cambusiero.

I vigili del Fuoco sono intervenuti con il soccorso acquatico composto da due persone con la moto d’acqua, in collaborazione con la guardia costiera, e successivamente il b-motore per togliere il mezzo dalla secca. Le cause sono ignote ancora ma probabilmente vanno fatte risalire al forte vento di ponente.

I 5 adulti che componevano l’equipaggio al momento del salvataggio stavano bene.