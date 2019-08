Stage intensivi con grandi attori nell’offerta formativa di Teatro Caffeina

Ecco come sarà la terza stagione di corsi e di laboratori: appuntamento a settembre per l’open day

Dopo il periodo di chiusura estiva, sono riaperti i battenti del Palazzo Caffeina in via Cavour 9 a Viterbo: è allora il momento di rilanciare le iscrizioni per i corsi di teatro diretti da Annalisa Canfora, responsabile artistica della stagione teatrale e della proposta scenica. Accanto all'impegno per proporre agli appassionati e al pubblico un altro grande cartellone, non mancherà dunque in autunno la terza edizione della scuola formativa.

“Quella dei laboratori teatrale è un’esperienza fondamentale che continua per il terzo anno”, dichiara Annalisa Canfora: “La considero una pagina straordinariamente positiva della nostra attività che si pone in linea con quello che da sempre è il nostro progetto: lavorare per riunire una comunità intorno al teatro e alle sue attività. Dopo la splendida stagione appena trascorsa, vogliamo continuare a ricucire la relazione fra il pubblico e il palcoscenico e i corsi di teatro sono strategici in questo intento”.

Tante conferme e novità di pregio in serbo a Teatro Caffeina. Si conferma la voglia di offrire a tutti la possibilità di sperimentarsi: “L’abbiamo chiamata ‘La scuola di teatro per tutti dai 3 ai 90 anni’, perché chiunque può prendere parte ai nostri corsi base di recitazione per adulti e bambini, ai corsi di dizione, ai percorsi di tecnica vocale”, spiega Canfora: “Siamo al terzo anno della nostra attività e nelle classi si sono ormai formati attrici e attori che io ritengo piccoli professionisti, inseriti in un percorso formativo di tipo strutturato che nulla ha da invidiare ai teatri stabili delle grandi città. Per offrire un’occasione formativa ulteriore agli allievi che sono cresciuti, allora, si uniranno alla nostra offerta degli stage di grandi registi e grandi attori, dei laboratori intensivi che dureranno da due o tre giorni a fino ad una settimana. La nostra idea è quella di costruire un vero e proprio polo formativo che risulti del tutto competitivo con le grandi scuole di teatro romane”, spiega l’artista.

L’appuntamento per tutti gli interessati è allora per l’open day di settembre in cui corsi e laboratori saranno presentati dalla direzione artistica di Teatro Caffeina; l’attività formativa inizierà, come ormai di consueto, ad ottobre.