Matteo Biggeri è un nuovo giocatore gialloblu

NewTuscia – VITERBO – Viterbo, 02 agosto 2019 – La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pontedera Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Matteo Biggeri.

Il portiere classe ’96 originario di Barga in provincia di Lucca arriva in gialloblu dopo che nella stagione 2018/2019 ha difeso da titolare i pali del Pontedera, squadra con la quale ha collezionato in totale 38 presenze.

A.S. Viterbese Castrense