L’ex nazionale romeno Nicolae Racean nuovo tecnico del Tusciarugby

NewTuscia – L’Asd Tusciarugby raddoppia! Dopo Simon Picone, da due stagioni Direttore tecnico della società, un altro ex nazionale entra a far parte della grande famiglia bianco rossa. Si tratta di Nicolae Racean, 55 anni, nazionale romeno dal 1988 al 1995, formazione con la quale ha preso parte a due Mondiali (Inghilterra 1991 e Nuova Zelanda 1995), collezionando 45 presenze.

Con Francesco Medori si occuperà della Seniores maschile iscritta al campionato regionale di C2.

“Un arrivo importante- è il commento del presidente Marco D’Ottavio. Con il suo prestigio e la sua esperienza di allenatore, ricordo i suoi recenti successi in under 18 oltre ad aver più∙volte allenato in B, Nicolae è sicuramente il tecnico adatto a dare entusiasmo all’intero ambiente, soprattutto per quanto riguarda la prima squadra. Sono sicuro che lavorando assieme a Simon e a Francesco raggiungeranno, e raggiungeremo, presto importanti traguardi”.