Bonaccorsi, tutto pronto per il Festival delle Valli Reatine il 3 e 4 agosto

“NewTuscia – ROMA – Tutto pronto per il primo ‘Festival delle Valli Reatine’ in programma sabato 3 e domenica 4 agosto nei 15 Comuni della Valle reatina con l’obiettivo principale di tenere alta l’attenzione su un territorio straordinario che ha tanto da far conoscere e da raccontare”. Lo dichiara l’assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi.

“Sabato 3 agosto molti personaggi del mondo della musica, dello sport e delle arti saranno a disposizione del pubblico per parlare e confrontarsi su tanti temi, dall’importanza del paesaggio ai tanti modi di viverlo in chiave sostenibile. Domenica 4 agosto tutti i visitatori, grandi e piccini, daranno spazio alle loro passioni per scoprire quante attività si possono fare all’aria aperta nelle valli reatine, dal trekking, alle passeggiate in bike, al tiro con l’arco, alla pesca sportiva. E per i più curiosi lezioni di ceramica, di tessitura al telaio e show cooking.

Il Festival delle Valli reatine sarà soprattutto una grande opportunità per stare insieme, godere dell’accoglienza delle comunità locali, conoscere le storie e luoghi nuovi, alimentare lo spirito di solidarietà e la forza per tornare a vivere e ricostruire una economia ricca e sostenibile.

Ringrazio sin da ora – ha concluso l’assessora Bonaccorsi – tutti i visitatori che, spero il più numerosi possibile, vorranno cogliere il nostro invito a partecipare. Le informazioni sul festival sono consultabili sul sito del portale del turismo della Regione Lazio www.visit_lazio.com”.