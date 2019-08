NewTuscia – BAGNOREGIO – In occasione della Notte delle Luci – sabato 3 agosto – il corpo di ballo di ASD Juppiter Sport danzerà sul ponte, fino ad accendere il cuore di Civita, dando vita a una spettacolare e inedita accensione, una alla volta come lucciole, migliaia di luci in un crescendo di meraviglia illumineranno la città incantata.

A Bagnoregio, nasce un nuovo sogno, i giovani tornano ad essere il cuore pulsante della città.