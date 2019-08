E’ uscito ufficialmente il programma degli eventi dell’Osteria del Cicchio

NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – Antonio Sorgentone ci sarà il ritorno (dopo l’esibizione del 2017) di Antonio Sorgentone (nella foto sotto), fresco vincitore di ‘Italia’s got Talent’, programma andato in onda in primavera su Sky e su Mtv (https://www.aviglianonews.it/antonio-sorgentone-dal-cicchio-alla-vittoria-di-italias-got-talent/). Lo show del pianista abruzzese è previsto per mercoledì 7 agosto in piazza Piave.

The Courettes ma non solo. Ad aprire le ‘danze’ del Festival aviglianese venerdì 2 agosto 2019, ci saranno ‘The Courettes’ (nella foto sotto) uno dei gruppi più famosi della scena rock’n’roll internazionale, ovvero un duo che fa dell’essenzialità la propria spina dorsale. Provengono dalla Danimarca, e il loro stile è tipico di quella musica degli anni ’50 e 60’. I brani sono tutti molto brevi, e per questo motivo vengono definiti dai critici musicali ‘godibili, leggeri, e ben ascoltabili’.

Cyborg Zero Senza identità apparente, ma con una forte sonorità punk rock’n’roll i Cyborg Zero, che suoneranno lunedì 12 agosto al festival musicale dell’osteria. Da segnalare che il gruppo ha aperto il concerto di Bruce Springsteen a Roma nel 2013, e poi ha fatto concerti in giro per tutto il mondo.

Pranzi Domenicali Umbri Infine, una prima ‘esperienza’ di pranzo all’osteria. Domenica 11 agosto, infatti, è prevista una ‘non stop’ di musica in Piazza Piave, con i Pranzi Domenicali Umbri, ormai famosi in tutta la regione: una serie di eventi che fin dal mattino allieteranno l’osteria, che poi si protrarranno nel pomeriggio fino ad arrivare a tarda sera.

Gli altri concerti Il resto del programma, ufficializzato sulla pagina facebook dell’osteria, prevede altre esibizioni rigorosamente gratuite che spaziano tutti i generi di musica.

Appuntamento rinnovato L’Osteria del Cicchio, quindi, si rinnova e dà appuntamento come da diversi anni a questa parte, a tutti gli amanti delle canzoni ‘ricercate’ in Piazza Piave.

Lo staff Un gruppo di ragazzi, che ormai da tempo si ritrova e fa qualcosa di positivo in Estate per il nostro tanto ‘amato’ paese. Un po’ come del resto tutte le associazioni di volontariato, per cui di certo vale lo spirito ‘non si molla mai cercando sempre di fare di più’.

Il programma Sotto, il programma degli eventi dell’Osteria, scaricabile anche dalla pagina facebook dell’Osteria https://www.facebook.com/OsteriaDelCicchio/?epa=SEARCH_BOX

Osteria del Cicchio Avigliano Umbro