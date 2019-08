Gabriele Tognoni, a Tuscania per ottenere il massimo

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Direttamente dal Modena Volley, squadra con la quale lo scorso anno ha disputato la serie B dopo aver effettuato la preparazione atletica ed alcuni allenamenti con la serie A di Velasco e Cantagalli, arriva Gabriele Tognoni, giovane centrale di 202 di altezza, già convocato da Monica Cresta per un collegiale della nazionale italiana U.20.

Piemontese di Alessandria, è nato il 25 maggio del 2000 ed ha iniziato a giocare a volley 14 anni dopo aver praticato rugby, nuoto agonistico libero e pinnato.

Benvenuto a Tuscania. Nonostante tu sia giovanissimo hai già alle spalle esperienze importanti. Come mai hai scelto Tuscania per completare la tua formazione?

“Quando è arrivata la chiamata da Tuscania ero contentissimo che una società così importante, da anni è in serie A, mi avesse scelto. Tutti quelli con i quali ho parlato del mio futuro hanno espresso giudizi molto positivi, sia per quanto riguarda la società in sé, sia per quanto riguarda l’ambiente in generale. Personalmente cercavo una soluzione che mi permettesse di allenarmi ad alto livello in un campionato da grandi, ma senza perdere l’opportunità di giocare anche nelle giovanili. Tuscania sì è presentata come la soluzione migliore per continuare a crescere e a lavorare, per raggiungere il mio massimo potenziale nel mondo della pallavolo, per essere efficace in ogni situazione e sempre pronto per la mia squadra. Per fare un ulteriore salto di qualità”.

Hai avuto modo di entrare in contatto con alcuni dei tuoi nuovi compagni qualche mese fa a Castellana Grotte in Junior League. Come è andata in quella occasione?

“A Castellana ho incontrato Tuscania solamente in mensa, in quanto erano nel tavolo di fianco al nostro ma conoscevo già due dei ragazzi di persona e altri di nome. Con Marco Gentilini ad esempio ho parlato della mia possibilità di venire e mi ha rassicurato e invogliato molto. Quello che traspare ovunque è che Tuscania non è solo una squadra ma una grande famiglia e questa mia impressione è stata confermata quando sono venuto in città per parlare con il direttore sportivo. In quell’occasione ho avuto il piacere di conoscere alcuni dei tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte, facendomi sentire subito a casa”.

Hai appena sostenuto gli esami di maturità scientifica. Ti iscriverai a una qualche facoltà a Viterbo?

“Sì, ho intenzione di iscrivermi al corso di Ingegneria industriale dell’Università della Tuscia per il quale ho superato test”.

CARRIERA

2019/2020 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2018/2019 B Modena Volley

2017/2018 C Modena Volley

2016/2017 D Modena Volley

2015/2016 C Alessandria Vbc

Giancarlo Guerra