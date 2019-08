Cori/Giulianello: project financing per la riqualificazione funzionale ed energetica dell’illuminazione votiva

NewTuscia – GIULIANELLO – La Giunta Municipale ha deliberato in questi giorni la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta in Project Financing per l’affidamento, in concessione, della gestione servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Cori e Giulianello, previa riqualificazione funzionale ed energetica e costruzione ex novo degli impianti presentata al Comune dalla società S.A.C.I.E.M. S.r.l. per un investimento complessivo previsionale stimato in circa 455.000,00 euro.

L’ente lepino si rende dunque disponibile a seguire l’iter previsto e disciplinato dal codice degli appalti in materia di Project Financing e dal Testo Unico degli Enti Locali. Ilprogetto di fattibilità tecnico-economica verrà inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche con delibera consiliare e contestuale nomina del soggetto promotore, la società S.A.C.I.E.M. Sr.l. L’Ufficio tecnico comunale – RUP e collaboratori amministrativi – ne supervisionerà la realizzazione.

La convenzione prevede un ampio intervento di riconversione e potenziamento della luce votiva cimiteriale attraverso rifacimento e messa in sicurezza di quadri elettrici, linee di alimentazione e pali fatiscenti, sostituzione delle attuali sorgenti luminose con lampade a LED e sistemi di regolazione del flusso luminoso. La maggiore efficienza e vita media della nuova illuminazione consentirà di ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione.

“Con questo progetto l’amministrazione comunale inizia un percorso di riqualificazione dei cimiteri, con l’obbiettivo di renderli sempre di più dignitosi sia dal punto di vista del decoro che dei servizi erogati” – spiegano il Sindaco Mauro De Lillis e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani (Foto con drone di Federico Agostinelli).