Arrestata Aiko Miyamoto, la stalker del direttore d’orchestra Sesto Quatrini

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il 17 luglio scorso il direttore d’orchestra Sesto Quatrini, originario di Ronciglione, scriveva così sulla propria pagina facebook: Cari amici, non avrei mai voluto scrivere questo post ma sono costretto a farlo per l’incolumità mia, dei miei cari e di tutti voi. Sono vittima di una stalker molto pericolosa! Una donna, cantante lirica, che si nasconde dietro falsi profili dal nome di “Mi Kako” e/o “Mika Ko”. Si tratta di una donna giapponese, ospite del nostro Paese, che da ben 8 mesi mi perseguita seguendomi ovunque io diriga in Italia o all’estero (Venezia, Las Palmas, Piacenza, Tokyo, etc..) minacciandomi con parole impronunciabili e gesti gravissimi che hanno portato un Giudice della Procura della Repubblica di Piacenza ad emettere una misura restrittiva nei confronti della stessa a tutela mia e dei miei Congiunti per reato di stalking, molestie ed atti persecutori. C’è dell’altro, la signora è stata arrestata dalla polizia di Viterbo nel mio paese di origine, Ronciglione, dove osservava i movimenti della mia famiglia e si armava con delle forbici verosimilmente per colpirci”.

Un grido d’aiuto che finalmente ha trovato ascolto: nella serata di martedì 30 luglio a Martina Franca, la stalker Aiko Miyamoto, 29 anni, studentessa del conservatorio di Milano, originaria del Giappone, è stata arrestata per stalking. Da mesi la donna perseguitava il maestro, del quale si era “follemente innamorata”; era stata già sottoposta a divieto di avvicinamento, ma a quanto pare le misure precauzionali non sono bastate: la stalker ha continuato a seguire Quatrini, postando foto sue e delle persone a lui care sui social, dimostrando di conoscere ogni suo spostamento.

In questo momento la donna si trova ai domiciliari, all’interno di una comunità terapeutica in Provincia di Taranto.