Andrea De Falco e Giuseppe Scalera sono due nuovi giocatori gialloblu

La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Reggina Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Andrea De Falco.

Il centrocampista classe ‘86 arriva in gialloblu dopo aver vestito nella stagione 2018/2019 le maglie di Vicenza (16 presenze) e Reggina (14 presenze). De Falco centrocampista di grande esperienza vanta 365 presenze tra tutti i campionati professionistici. Infatti, ha indossato le maglie di Ancona e Fiorentina in Serie A e ha collezionato 228 presenze in Serie B, campionato nel quale ha anche messo a segno 18 gol. Inoltre, in serie C ha disputato 130 gare e ha indossato le maglie di Pisa, Taranto, Benevento e Matera.

Domani tutti gli operatori della comunicazione sono invitati alle ore 13:30 presso la Sala Stampa “Andrea Arena” dello Stadio E. Rocchi per la conferenza stampa di presentazione del calciatore.

Contestualmente la società comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pescara Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Giuseppe Scalera. Il difensore classe ‘98 arriva alla corte di mister Antonio Calabro dopo aver vestito la maglia del Pescara nella stagione 2018/2019. Inoltre, Scalera nel 2017 ha vinto con la rappresentativa della Nazionale Under 20 il bronzo mondiale.

