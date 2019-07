Sanità: Maselli, per Zingaretti va tutto bene, per operatori e cittadini no

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Il presidente Zingaretti ci vuole convincere che la sanità laziale funziona e che tutto va bene. Ma se si ascoltano gli operatori e gli utenti, come mi è capitato di fare visitando i pronto soccorso della regione, ci si accorge facilmente che la realtà è ben diversa. Ci sono tante problematiche e carenze che non possono essere sottaciute.

Il sovraffollamento, appunto, dei pronto soccorso, il taglio dei posti letto, le infinite liste di attesa, il tema del personale precario e di quello prescritto, sono questioni reali ed evidenti che vanno assolutamente affrontate. C’è una percezione molto negativa dello stato delle cose e sbagliano Zingaretti e la sua maggioranza ad autoconvincersi che la sanità non ha problemi perché la verità è che il sistema non funziona, non è virtuoso e non ha quella dignità che si merita una regione come il Lazio.”

Lo dichiara il capogruppo regionale di Noi con l’Italia Massimiliano Maselli.