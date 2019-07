PD Civita Castellana: “Approvato il bilancio consuntivo 2018: è sano!”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Giovedì 25 luglio, durante il secondo consiglio comunale della giunta Caprioli, è stato approvato il bilancio consuntivo del 2018, ovvero il bilancio della giunta Angelelli. La maggioranza che amministra la nostra città ha così certificato che, come sempre era stato detto dal Sindaco Angelelli e dall’assessore Arnaldo Brunelli, il bilancio del comune è sano, perfettamente rispettoso di tutti i vincoli di finanza pubblica, certificato e ratificato dal collegio dei revisori.

Crediamo sia evidente a tutti la portata di questo atto.

Per essere chiari, la Lega e Fratelli d’Italia hanno basato la loro campagna elettorale principalmente su una bugia: il bilancio non è approvabile, anzi, si ipotizzava addirittura un eventuale commissariamento del comune.

Tutto ciò, a danno del responsabile del settore finanziario Dott. Tomassetti, di cui per troppo tempo è stata messa in discussione da parte dell’attuale maggioranza la professionalità e correttezza.

Incredibile quanto le posizioni cambino a seconda della poltrona su cui ci si siede.

I capogruppo di maggioranza dichiarano di averlo votato “per senso di responsabilità”.

Siamo felici che ne siano provvisti. Ma dobbiamo ricordare che avallare un bilancio non conforme, così come continuano a dichiarare loro, comporta responsabilità di tipo penale.

Ringraziamo peraltro, il Sindaco Caprioli che, con grande assennatezza, ha asserito che il bilancio è formalmente corretto, ma che purtroppo esistono una serie di criticità causate dal mancato pagamento delle tasse da parte di alcuni nostri concittadini.

Basterebbe rivedere i consigli precedenti per sentire le stesse identiche parole, ma dalla bocca di Gianluca Angelelli che proprio per questo aveva richiesto maggiore attività di controllo sui tributi. Siamo lieti che l’attuale sindaco ne abbia preso atto e speriamo di trovare in futuro un consiglio comunale meno propenso a continuare la propaganda ma atto a “fare”.