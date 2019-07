Orvieto 19to24: No alla Geotermia a Castel Giorgio

NewTuscia – ORVIETO – Riceviamo e pubblichiamo.

In queste ore il Governo è chiamato a decidere le sorti della realizzazione dell’impianto geotermico di Castel Giorgio. Una scelta delicata non solo per il futuro dell’Alfina, ma per l’intero valore del comprensorio Orvietano che rischia realmente di essere deturpato da un progetto che potrebbe mettere in serio pericolo l’equilibrio ambientale ed economico di un’area d’eccellenza paesaggistica e turistica.

Il Governo deve assumersi la responsabilità di stare veramente dalla parte dei cittadini e rispettare il grido unanime di tutta la popolazione dell’Alfina e dell’area del Lago di Bolsena che da anni si batte contro il progetto della centrale geotermica di Castel Giorgio. Accogliamo e sosteniamo con rispetto e partecipazione le innumerevoli posizioni contrarie venute dai sindaci del bacino del Lago di Bolsena, dagli onorevoli eletti nella circoscrizione della Provincia di Viterbo e dai rappresentati della Regione Lazio.

Un gesto di solidarietà evidente che rivolgiamo anche noi alla popolazione di Castel Giorgio nell’auspicio che questo pericolo venga scongiurato da un atto definitivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo posto in cima alle nostre priorità programmatiche il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, per questi diritti continueremo a batterci e far valere la voce di tutte le comunità locali.

Auspichiamo veramente che dalla Regione Umbria, dai vertici dei partiti politici regionali, dagli onorevoli umbri e dai sindaci dei comuni del comprensorio Orvietano si attivi quello spirito di solidarietà che nella vicina Provincia di Viterbo è in questi giorni la testimonianza evidente che quando c’è da difendere i diritti e l’incolumità dei cittadini non esistono colori politici, ma esiste la difesa del Bene Comune.

Donatella Belcapo

Capogruppo Orvieto19to24