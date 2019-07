Oggi si decide sulla geotermia a Castel Giorgio, il sindaco Garbini: “Negarla. La mobilitazione in caso si faccia continuerà”

NewTuscia – CASTEL GIORGIO – Lettera del Sindaco di Castel Giorgio rivolta al Governo, alle Regioni e ad altre autorità politiche e tecniche.

“Il 31 luglio è all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione dell’impianto geotermico pilota di Castel Giorgio. Crediamo, unitamente agli altri Comuni del territorio, che questa autorizzazione debba essere negata, così come si è espresso il precedente Governo in merito all’autorizzazione dell’impianto previsto sul nostro territorio comunale. Da anni stiamo combattendo, insieme agli altri Sindaci e con una larga mobilitazione di cittadini, per impedire la realizzazione di questo tipo di impianti, che presentano alti rischi per l’ambiente e per la sicurezza di fronte a vantaggi economici inconsistenti per le nostre comunità. In questo momento non può mancare la nostra convinta adesione alla protesta e comunque vada rimarrà attivo il nostro impegno per scongiurare qualsiasi scempio del nostro bel territorio”.

Andrea Garbini

Sindaco di Castel Giorgio