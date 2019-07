L’incredibile macchina scenica dei Sonics per festeggiare le 15 candeline del Festival dei record TolfArte

Spegne 15 candeline il festival dei record che ogni anno incanta decine di migliaia di spettatori nella città di Tolfa, a nord di Roma. Un’edizione ampliata che il 1 agosto alle 21.30 sarà inaugurata con la performance mozzafiato dei SONICS. Come ogni anno, attesi più di 50.000 spettatori.

VIDEO PROMO SONICS: https://youtu.be/AGZtJ8hDnJ0

NewTuscia – TOLFA – Giovedì 1 agosto si inaugura con un grande spettacolo l’edizione 2019 della manifestazione che da 15 anni incanta decine di migliaia di spettatori: è TolfArte, pluripremiato Festival dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico che trasforma la città di Tolfa (Rm) in un palcoscenico a cielo aperto lungo oltre 1500 metri con 150 performance a ingresso gratuito e oltre 300 artisti.

Ad aprire le danze della sua 15a edizione – una ricorrenza importante celebrata da numeri record – sarà lo spettacolo della rinomata compagnia Sonics, che regalerà al pubblico di Tolfa attimi di pura magia.

Nella grande piazza Vittorio Veneto, sarà allestita una macchina scenica a forma di Piramide, che alle ore 21.30 darà vita a strabilianti coreografie e acrobazie aeree mozzafiato, poetiche e visionarie, sospese a 20 metri di altezza. Atmosfere fiabesche, costumi, luci e colori che esaltano la fisicità e la plasticità dei corpi, performance acrobatiche e visuali ideate dal direttore Alessandro Pietrolini con la complicità di tutti gli acrobati della Compagnia, eseguite su macchine sceniche originali di invenzione dei Sonics: questi sono gli ingredienti vincenti dello spettacolo “OSA”, una vera e propria sfida alle leggi di gravità e un invito all’uomo ad andare oltre i propri limiti.

“OSA. Siamo nudi davanti al mondo che ci osserva. OSA. Mostra il tuo corpo, ascolta il tuo cuore, la tua voce, la tua essenza, è una luce che ti chiama e un’emozione che ti sorprende. Ascolta il tuo cuore, non aspettare, OSA. Non pensare, OSA. Ascolta la tua emozione”.

Per questa 15esima edizione del TolfArte, grande è stato l’impegno della Comunità Giovanile di Tolfa, con il supporto della Regione Lazio e della Fondazione CARICIV, di regalare alla Città lo strabiliante spettacolo di una delle compagnie più virtuose e riconosciute a livello internazionale: in questi anni i Sonics hanno conquistato teatri e festival con quasi 1000 performance tra Italia, Scozia, Germania, Grecia, Turchia, Israele, Austria, Romania, Emirati Arabi, protagonisti anche di grandi eventi mediatici come la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006, la Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012 e la Cerimonia di Apertura di Pitti Uomo a Firenze nel 2017.

I Sonics coniugano da sempre gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo.

Venerdì 2 agosto alle ore 18.30 prenderà avvio ufficialmente il percorso artistico del Festival che ogni giorno, fino a notte fonda, travolgerà di arte la Città.

Attesissimo, sia il venerdì che il sabato, lo spettacolo di teatro verticale “Wanted” con videoproiezioni e animazioni interattive ispirate al mondo del fumetto, che trascinerà gli spettatori in un avventuroso viaggio ricco di nonsense e cadute comiche tra videogames vintage, paesaggi mozzafiato e scenari apocalittici.

Tra gli altri protagonisti: la band Riserva Moac che ha sfavillato sia sul palco del Primo Maggio che ad Arezzo Wave, l’Istituto Italiano di Cumbia ossia il collettivo all stars capitanato da Davide Toffolo (della nota band Tre Allegri Ragazzi Morti) in uno spettacolo che farà ballare tutta Tolfa, il musicista Sandro Joyeux che con la sua poetica performance getta un ponte tra canzone francese e i ritmi del mondo. New entry è la SilviOmbre: una banda di 10 dita che danza nella luce creando infiniti personaggi.

Presente anche quest’anno la delegazioni del Festival Kulturisten della città norvegese Nesodden, da tempo gemellato con TolfArte, che in occasione della 15esima edizione porterà la street band Nesodden Kids Street Band formata da famiglie con bambini. Ospiti della manifestazione anche la delegazione di artisti e istituzioni provenienti dalla città maltese Ghaijnsielem gemellata con Tolfa.

Dal venerdì alla domenica, le strade del Centro storico saranno invase da coloratissime street band tra cui i Lestofunky e una “vecchia” e amatissima presenza: la Zastava Orkestar. Da visitare, l’Hippie market che proporrà una selezione di artigianato ispirata alle atmosfere anni ’70.

Dopo il successo dei precedenti anni, anche per l’edizione 2019 all’interno di TolfArte sarà allestito il Minifestival di Arte di Strada “TolfArte Kids”, interamente dedicato al mondo dei bambini: dal venerdì alla domenica la Villa Comunale sarà un mondo incantato rivolto ai più piccoli con diverse attività dalle ore 18 alle 23, tra cui yoga, arti circensi, improvvisazione teatrale, body percussions, esperimenti scientifici ed informatica. Tra le attrazioni più richieste, il CiclOtto di Michele Fortunato, che ha fatto già sognare i piccoli spettatori di TolfArte con la sua giostra spinta dalla forza delle sue pedalate. Tra le novità: i 4 spettacoli di marionette e burattini provenienti dalla rassegna “Teatrini Viaggianti” organizzata da Arciragazzi – Comitato di Roma e sostenuta dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative de ‘L’Estate delle Meraviglie’, la meravigliosa giostra di legno “Trenonave”, l’artista argentino Mariano Gedwillo con lo spettacolo “Cronopio a Secas”, lo Spettacolo di Puppets di Maria Concetta Liotta che racconta le favole di Esopo e di La Fontaine.

I NUMERI DELLA 15a EDIZIONE

Più di 1.500 metri di percorso-festival nel centro storico e nella Villa Comunale

300 artisti partecipanti di diversa nazionalità e 100 artigiani

Oltre 150 spettacoli gratuiti in 4 giorni

Infinite locations della città di Tolfa occupate dalle performance

IL FESTIVAL

Nato nel 2005 come ponte di incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale, il TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità con una crescita esponenziale, confermando ogni anno oltre 50.000 presenze che per 4 giorni inondano un paese di circa 5200 abitanti.



Unica nel suo genere, la manifestazione è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016).

TolfArte è gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Oslo, Norvegia). Grande punto di forza, l’ingresso rigorosamente gratuito: l’organizzazione ha voluto mantenere il libero accesso ai tanti spettacoli lasciando agli artisti la possibilità di fare il tradizionale “cappello”, peculiarità dell’Arte di strada.

Da sempre TolfArte si caratterizzata per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi e degli esercizi commerciali che rimangono aperti per tutta la durata della manifestazione, con la possibilità di visitare anche le famose botteghe artigianali del cuoio dove è nata la “catana”, tipica borsa che negli anni ’70 è divenuta il simbolo di Tolfa. Anche l’offerta enogastronomica sarà all’insegna della tradizione: la città di Tolfa è l’unica della provincia di Roma a essere inserita nel network Cittaslow International per le sue risorse e la sua ricettività a misura d’uomo.

Il grande impatto che l’evento ha da ben 15 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molte altre città. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto, il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.

Direzione artistica: Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive)

Organizzazione: Comunità Giovanile di Tolfa

