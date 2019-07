Il Comune di Acquapendente si muove per il contratto di fiume per il Paglia

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con Delibera di Giunta il Comune di Acquapendente incarica Alto Scuola capofila del contratto di fiume per il Paglia di prendere parte al bando regione Lazio (pubblicazione BUR Lazio N°50).

“La Giunta Zingaretti”, sottolinea Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni e Contratti di Fiume, “avvia la seconda fase progetti contratti di fiume. Strumenti a sostegno di 19 processi attivati ed annunciati sul territori, per portarne quanto più possibili alla sottoscrizione finale del contratto. 300 mila Euro il plafon con processi partecipativi di coinvolgimento degli attori locali secondo alcuni precisi parametri: fase di avanzamento conseguita dal processo avviato rispetto alla sottoscrizione contratto di fiume, grado coinvolgimento attori locali, percentuale di cofinanziamento rispetto alla spesa complessiva, presenza di elementi significativi di natura ambientale, paesaggistica e storico-culturali rispetto alle caratteristiche territoriali peculiari dell’area del contratto, qualità della proposta progettuale in termini di chiarezza e completezza: azioni programmate, coinvolgimento degli attori locali, definizione degli obiettivi e grado di raggiungibilità. Aperto fino al 10 Settembre, permetterà di ricevere un contributo massimo di 30 mila euro. Quattro le azioni che stiamo portando avanti: nuovo forum regionale dei contratti di fiume, lago, foce, costa; tavolo tecnico degli stessi, pagina web sul nostro sito come strumento di lavoro ma, soprattutto ed orgogliosamente primi in Italia, la campagna #CdFLazioPlasticFree, Con apposito loco da esporre sul materiale informativo, al fine di eliminare i prodotti plastici utilizzati negli incontri, negli eventi e nell’intero processo, Promuovendo strategie di informazione, diffusione e condivisione degli eventi territoriali e regionali”.