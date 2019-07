Grande successo per “Lirica sul Tevere” a Orte

NewTuscia – ORTE – Ha riportato un enorme successo, sia di critica che di pubblico, la manifestazione dedicata al “bel canto” patrocinata dall’Amministrazione Giuliani, tre giorni di spettacoli e concerti che si sono conclusi sabato sera con la premiazione dei cantanti vincitori del 2° Concorso di Canto Lirico “Città di Orte”, selezionati da una giuria tecnica presieduta dalla grande soprano Katia Ricciarelli.

L’evento clou è stato naturalmente la messa in scena di La Bohème, il capolavoro pucciniano che ha emozionato una Piazza della Libertà gremita, che ha applaudito le eccellenti performance dei giovani artisti che si sono esibiti sempre a scena aperta, su un palco innovativo ideato per l’occasione, che copriva un terzo della superficie della piazza.

Una rappresentazione dell’opera decisamente diversa che ha incuriosito anche la RAI che dedicherà all’evento un’intera puntata della programmazione autunnale di RAI 5 di “Prima della Prima”.

Tutta l’organizzazione dell’evento ha richiesto un sforzo notevole che ha permesso di raggiungere l’eccellente risultato riportato: non solo l’Amministrazione Comunale e le altre istituzioni, tra cui l’Istituto Omnicomprensivo e la Parrocchia Santa Maria Assunta, ma un’intera città che ha collaborato con il Direttore Artistico Sandro Corelli, dalle associazioni, come la Pro Loco, ai volontari, agli imprenditori e i commercianti, fino ai privati cittadini, tutti uniti a dimostrazione che la città di Orte ha tutti i numeri per competere con altre sedi più famose a livello provinciale e regionale nell’ospitare grandi eventi culturali.

Durante la serata finale della manifestazione, la Signora Katia Ricciarelli è stata insignita dell’onorificenza “Antico Stemma della Città di Orte”, in occasione del 50° anniversario della sua carriera “come riconoscimento delle sue impareggiabili doti artistiche, del suo raffinato talento e della sua immensa professionalità, che uniti alla sua incommensurabile umanità hanno fatto di lei una degli artisti che più hanno contribuito a rappresentare la cultura italiana nel mondo, ringraziandola per la dedizione dimostrata nei confronti della nostra città”.

COMUNE DI ORTE