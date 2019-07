Eco Sound Fest 2019: il concerto di Nada è rimandato al 4 agosto

NewTuscia – CAPRAROLA – Il concerto di Nada, previsto per domenica 28 luglio all’Eco Sound Fest di Caprarola, è stato spostato a domenica 4 agosto. Il maltempo non ha permesso il regolare svolgimento della manifestazione, costringendo gli organizzatori a fissare una nuova data.

L’esibizione della nota cantautrice italiana si terrà sempre alle 22 presso il parco delle ex Scuderie Farnese di Caprarola. Non sarà Peter White ad aprire il concerto, come precedentemente annunciato, ma Clavdio, che darà avvio alla serata alle ore 21.

Protagonista della musica italiana, Nada fin dai suoi esordi firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. Debutta al Festival di Sanremo 1969 appena quindicenne con “Ma che freddo fa”; seguono celeberrimi brani come “Il cuore è uno zingaro” e “Amore disperato”. Recentemente, la sua canzone “Senza un perché” è stata inserita da Paolo Sorrentino all’interno della colonna sonora della serie TV The Young Pope, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi.

Attualmente è in tour per presentare “È un momento difficile, tesoro”, il suo nuovo album con cui continua a riscuotere il favore di un numeroso pubblico. L’album vede il ritorno alla produzione di John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours e altri), che torna al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Clavdio è la nuova scoperta di casa Bomba Dischi. Dopo il successo della hit “Cuore” e un tour quasi tutto sold out nei club di tutta Italia, da maggio sta portando il suo album d’esordio “Togliatti Boulevard” sui palchi dei migliori festival italiani.

Si contraddistingue per una voce profonda e i testi sospesi magistralmente tra ironia e amarezza. Il suo brano d’esordio “Cuore” (a cui è seguito dopo qualche mese il secondo brano dall’impasto più minimale “Ricordi”) ha colpito subito nel segno entrando nel circuito radio mainstream e mietendo milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Una vera e propria rivelazione che ancora deve esprimere appieno il potenziale di Togliatti Boulevard, suo album d’esordio uscito a marzo.

Il biglietto della serata costa 5€. Biglietti e abbonamenti già acquistati per la data del 28 luglio sono validi. Altri biglietti sono acquistabili in cassa il giorno dell’evento oppure in prevendita al link: https://bit.ly/2ESV3Va.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 18,30. Il festival è provvisto anche di un’area food&beverage, aperta dalle ore 19.

La rassegna è organizzata dalla Proloco Giovani in collaborazione con il Comune di Caprarola. I partners dell’edizione 2019 sono: Primo Maggio Roma, Keep On Live, Sei tutto l’indie, Indiepanchine, Futura1993, media&sipario. Gli sponsor ufficiali sono: Recuperi Materie Prime, Assofrutti, C.P.N. (Cooperativa Produttori di Nocciole).