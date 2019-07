Il 3 Agosto ad Acquapendente l’evento “Viaggio di Psiche”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Il Museo Naturalistico del Fiore incastonato nella splendida area protetta Riserva Naturale Monte Rufeno ospiterà Sabato 3 Agosto dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nell’ambito del Progetto Museion 2019 l’evento “Viaggio di Psiche”, spettacolo itinerante di O Thiasos dalle Metamorfosi di Ovidio, spettacolo di narrazione per voce e viola e genius loci.

“Gli eventi estivi del Sistema Museale del Lago di Bolsena (SI.MU.LA.BO.), racchiusi sotto l’unico titolo Museion” sottolineano in una nota informativa le operatrici della Cooperativa Ape Regina che gestiranno la logistica evento,,” aprono agosto con lo spettacolo teatrale di Sista Bramini “Viaggio di Psiche” che andrà in scena sabato 3 presso il Museo del Fiore di Torre Alfina (Acquapendente).La performance, arricchita dalle musiche di Giovanna Natalini (co-produzione O Thiasos TeatroNatura e Pianpicollo Selvatico – Cantieri Immateriali), “narra le peregrinazioni dell’Anima per riuscire a congiungersi con l’Amore. La musica evoca la segreta affinità tra luoghi naturali e paesaggi del sentimento immergendo, in una misterica corrente musicale, la narrazione teatrale che, radicata in un corpo quasi danzante, si snoda davanti al pubblico.

Lo spettatore proietta nel turbinare della vicenda mitica la propria ricerca d’amore scoprendo la possibilità di una vitalità che non si lascia abbattere e né fugge dinanzi alla tristezza e lo scoraggiamento, ma impara a trasformarli. Il programma della serata inizierà alle ore 17.30 con una visita guidata o libera nella sale del Museo ed alla mostra temporanea “I vertebrati volanti” della serie Collezione e vista. Alle ore 18.30 lo spettacolo Ritorna la rassegna Museion alla sua IX edizione. Un progetto teatrale per il Sistema Museale del lago di Bolsena, con il contributo dell’Unione Europea, della Regione Lazio, in collaborazione con i Comuni del Sistema interessati. Quest’anno Museion, questo il titolo della rassegna estiva, è gestito in collaborazione con Archeoares s.n.c. ed è stato aperto con successo in anteprima con lo spettacolo teatrale “Viaggio di Psiche” di Sista Bramini il 2 giugno a Lubriano”.

Per avere maggiori informazioni contattare Coop L’Ape Regina allo 0763-730065 oppure 388 8568841 (anche whatsapp). Per informazioni info@museodelfiore.it,eventi@laperegina.it.,