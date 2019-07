In scena ‘Fantasia italiana’, evento che ha reso internazionale il Narnia Festival

NewTuscia – NARNI -Riceviamo e pubblichiamo.

(AVInews) – “Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte italiana, per avere contribuito in maniera determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in particolare sostenendo e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e culturale”. Con questa motivazione il Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il suo Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera.

Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dott.ssa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana.

A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor, Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.

Carla Adamo