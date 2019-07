Ecco la nuova Stella Azzurra-Ortoetruria 2019/2020

NewTuscia – VITERBO – Partirà dal PalaMalè il pomeriggio del 26 agosto la nuova stagione della Stella Azzurra, ancora targata Ortoetruria, sotto la guida del capo allenatore Umberto Fanciullo e di tutto il suo staff. L’inizio della preparazione prevederà doppie sedute giornaliere sia atletiche che tecniche, in previsione dell’esordio di campionato fissato per le ore 15,00 di sabato 5 ottobre contro l’Albano Basket Club dell’ex Cipriani, gara di apertura del tradizionale “Opening Weekend”, che si svolgerà nella consueta due giorni in sede ancora da definire e con protagonista tutto il ranking della C Gold Lazio.

La Stella Azzurra ha quest’anno completato il proprio roster con largo anticipo rispetto allo scorso anno, perchè sono stati subito chiari sia gli obiettivi che le scelte tattiche per poter individuare le caratteristiche di quei giocatori richiesti dallo staff al fine di disputare un torneo che si vuole all’altezza della tradizione del basket viterbese e che tutti sperano essere meno problematico, quantomeno dal punto di vista degli imprevisti, di quello vissuto per larga parte della trascorsa stagione.

La società ha lavorato intensamente ed in totale collaborazione con il coach per costruire una squadra competitiva e di qualità che rappresenterà i colori della Città di Viterbo e che si pone quale obiettivo della regular season l’accesso ai playoff, potendo contare su giocatori che assicurano la valida copertura di ogni ruolo.

Ecco quindi il roster completo che vestirà la maglia biancostellata nel prossimo campionato di C Gold:

Playmaker: Andrea Meroi (1993, 178 cm), Matteo Gasbarri (1998, 185 cm);

Guardie: Leonardo Casanova (1998, 188 cm), Fabrizio de Gregorio (1994, 190 cm), Stefano Rubinetti (1998, 190 cm), Stefano Piazzolla (2000, 185 cm);

Ali: Matthew Pebole (1989, 196 cm), Luca Baldelli (1998, 195 cm), Raul Navarra (2000, 190 cm);

Centri: Marcus Price (1991, 200 cm), Simone Rogani (1992, 200 cm), Davide Berto (2001, 202 cm).

Sarà aggregato alla prima squadra anche un piccolo nucleo dei migliori atleti delle giovanili per mettere a disposizione dello staff un gruppo formato da quindici giocatori.

“Una squadra che mi piace – afferma Umberto Fanciullo – e dalla quale mi attendo molto, conoscendo il valore e l’affidabilità del gruppo “viterbese”, dei nostri giovani e la qualità dei nuovi arrivati. Un roster interessante e con i giusti equilibri, composto da giocatori che sono certo potranno dare soddisfazione ai nostri tifosi ed alla società. Ci sarà da lavorare e come sempre lo faremo con tanto impegno ed altrettanta passione”.

I primi appuntamenti che vedranno presentare al pubblico la nuova Ortoetruria saranno quelli del tradizionale “Memorial Ugo Rotelli”, fissato per il 21 e 22 settembre al PalaMalè ed il Memorial organizzato dalla Cestistica Civitavecchia il 28 e 29 successivi.

La società inoltre organizzerà almeno un paio di amichevoli nel precampionato per testare schemi ed affinare al meglio lo stato della preparazione dei biancoblu.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo