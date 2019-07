NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo. Venerdì 2 agosto 2019 alle ore 17.00, presso il Museo dell’Architettura di Antonio da Sangallo il Giovane, al piano terra della Rocca dei Papi di Montefiascone (piazza Urbano V), si terrà la conferenza “Storia della tipografia e della biblioteca del seminario di Montefiascone”.

L’evento è organizzato dal Comune di Montefiascone, allo scopo di favorire la fruizione e la promozione del patrimonio culturale, nell’ambito della valorizzazione museale e territoriale.

Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali e un’introduzione a cura di Valentina Berneschi, direttrice del museo, lo storico Giancarlo Breccola, in qualità di relatore, illustrerà storia e vicende legate alla tipografia e alla biblioteca del seminario di Montefiascone, circostanze che si intrecciano altresì con quelle della Rocca dei Papi.

Il seminario rappresenta per la cittadina un’importante risorsa storico-culturale, in quanto nel corso dei secoli ha custodito preziosi tesori librari, motivo di vanto per la comunità locale.

La manifestazione è ad ingresso libero.