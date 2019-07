Bagnoregio, incontro con il Funambolo Andrea Loreni nell’ambito de “La notte delle luci”

Torna il funambolo Andrea Loreni nella Tuscia. Prima della traversata prevista il 3 agosto, alle 23, incontro e chiacchierata sul libro Zen e Funambolismo con il famoso funambolo.

NewTuscia – BAGNOREGIO – Alle ore 18 del 3 agosto, presso la Casa del Vento di Civita di Bagnoregio, Andrea Loreni presenta il suo libro “Zen e funambolismo”. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Funambolo, con prefazione dell’alpinista arrampicatore Manolo, racconta il viaggio del funambolo alla ricerca di autenticità, di equilibrio, dell’essere altro-da-sé. È un diario in cui racconta la sua esperienza al Monastero Sogen-ji in Giappone, dove ha appreso l’arte della meditazione Zen, così incredibilmente simile alla camminata su cavo alto. Durante la presentazione verrà proiettata la traversata a Civita di Bagnoregio del 2018. Immancabile occasione questa per ascoltare, chiacchierare e porre domande al più famoso funambolo d’Italia e per farsi firmare una copia del libro che sarà acquistabile in loco.

Andrea Loreni – Bio

Nato nel 1975 a Torino, laureato in filosofia teoretica con Giuseppe Riconda all’università di Torino. Nel 1997 inizia a fare teatro di strada. Dal 2006 si dedica alle camminate su cavo a grandi altezze. L’intuizione dell’assoluto avuta camminando a grandi altezze lo avvicina alla pratica della meditazione Zen, che approfondisce sotto la guida di Shodo Harada Roshi al tempio Sogen-ji a Okayama, in Giappone.

Nel 2011 Andrea ha stabilito il record italiano nei cieli di Pennabilli, in Romagna, percorrendo 250 metri a 90 di altezza tra i colli di Penna e Billi; mentre a Rocca Sbarua, in provincia di Torino, ha passeggiato a 160 metri da terra.

Speaker per: Università di Milano-Bicocca, TeD x Lecce sul Coraggio; TeD x Bocconi sulle Percezioni, TedxSant’Anna School di Pisa; Eni Petroli sul Rischio; Festival Le parole della montagna sulla Vertigine; Pending Culture, Le murate PAC, Firenze, sulla Sospensione. Ospite di diverse trasmissioni televisive, tra cui Vertigo gli abissi dell’anima e Super Quark Speciale Equilibrio, protagonista del video musicale di Niccolò Fabi per la canzone Solo un uomo. Funambolo su cavo infuocato nella scena finale del film di Matteo Garrone, il Racconto dei Racconti.

Andrea ha camminato sopra l’acqua o immerso nel verde delle montagne, per il cinema e la televisione, in piano e in pendenza, in silenzio o accompagnato da suoni che hanno vibrato insieme alla corda. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone.