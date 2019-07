Napoli Club Viterbo in prima fila nel sociale: I bambini sono un grande dono per l’umanità

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Napoli Club Viterbo è in partenza per un evento di beneficenza organizzato presso l’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, in visita al reparto oncologico contro le leucemie e i tumori dell’infanzia. Domani, l’evento corale di caratura nazionale, unisce i club napoletani di tutta Italia che scenderanno in campo con il nobile intento di aiutare in modo spontaneo i più bisognosi, donando gadget e sorrisi ai bambini e alle loro famiglie.

Il Presidente del Napoli Club Viterbo, Pasquale di Pierno, napoletano di origine ma viterbese acquisito, volontario in pediatria presso Belcolle è fiero ed orgoglioso dell’imminente giornata solidale alla quale parteciperà in prima persona. Alla vigilia del grande giorno, la sua dichiarazione: “i bambini

sono il futuro ed è tra i nostri doveri, quello di regalargli un sorriso, perché loro sono un dono per l’umanità”.

In futuro si prevedono ulteriori eventi in supporto di enti, associazioni, ospedali che vorranno coinvolgere il Club napoletano di Viterbo. Si ricorda nel 2014 presso la Chiesa degli Almadiani al Sacrario, il club dei partenopei, ha organizzato il “Museo di Maradona” dove sono stati messi in mostra alcuni cimeli d’el Pibe de Oro. L’occasione ha fatto registrare ben tremilacinquecento presenze nei due giorni ad ingresso libero e offerta libera e i settecento euro raccolti sono stati donati per metà al nosocomio viterbese e metà a quello napoletano.



STEFANO MARIGLIANI