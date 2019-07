Chiusa la lunga stagione della Volley Academy Civitavecchia

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. Si è chiusa ieri, con un torneo di Beach Volley alla Marina, la lunga stagione della Volley Academy Civitavecchia. Una stagione straordinaria che ha visto la società impegnata anche a luglio con il campo sportivo di Chianciano con oltre settanta partecipanti provenienti da tutto il Lazio e con un corso di beach volley alla Beach Beach volley Arena terminato ieri appunto con il torneo 3×3. Primo classificato il terzetto formato da Emma Astuti, Irene Pennacchini e Gianluca Galano. NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. Si è chiusa ieri, con un torneo di Beach Volley alla Marina, la lunga stagione della Volley Academy Civitavecchia. Una stagione straordinaria che ha visto la società impegnata anche a luglio con il campo sportivo di Chianciano con oltre settanta partecipanti provenienti da tutto il Lazio e con un corso di beach volley alla Beach Beach volley Arena terminato ieri appunto con il torneo 3×3. Primo classificato il terzetto formato da Emma Astuti, Irene Pennacchini e Gianluca Galano.

Al torneo hanno partecipato diverse atlete provenienti dal comprensorio, atlete che la prossima stagione potrebbero vestire la divisa della Volley Academy.

Visibilmente soddisfatto della stagione il tecnico De Gennaro “al nostro primo anno di vita abbiamo raggiunto risultati incredibili che mai avremmo potuto lontanamente sospettare solo un anno fa quando non sapevamo nemmeno se fossimo riusciti a partire.

Due titoli provinciali e un podio regionale con il settore femminile e un podio provinciale e un ottima piazzamento regionale con la under 13 maschile, il successo oramai regionale del nostro campo sportivo di Chianciano, il dodicesimo posto al gran premio giovanile, molte ragazze del comprensorio che vogliono unirsi a noi. Posso tranquillamente affermare che per me, dopo quaranta anni di attività sportiva e qualche successo ottenuto, la stagione 2018-2019 ha rappresentato la mia vittoria più bella in assoluto. Grazie di cuore a tutti coloro che l’hanno resa possibile”.