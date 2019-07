PayPal ed il futuro dei pagamenti online

NewTuscia – Seduto a un tavolo da conferenza, il CEO di PayPal Dan Schulman, in una sua intervista ha detto che uno dei grandi obiettivi di PayPal nei prossimi due o tre anni sarà quello di fornire più consulenza finanziaria e servizi personalizzati per i suoi 184 milioni di clienti attualmente attivi. La società sta ancora decidendo se far pa gare per questi servizi extra o no.

Presto, PayPal sarà anche in grado di attingere dai suoi dati per offrire nuovi servizi. Un esempio? Se un cliente che deposita regolarmente la sua busta paga con PayPal interrompe tale pratica, il software dell’azienda sarebbe in grado di capire che la persona potrebbe aver perso il lavoro e offrire un prestito personale con un tasso di interesse adeguato al suo profilo finanziario. Un altro esempio? L’azienda potrebbe rendere ancora più facile e agevole il processo di pagamento in siti di scommesse che accettano PayPal, rendendo il tutto molto più fluido ed immediato.

Saranno però i clienti a decidere se tali strumenti saranno graditi o invadenti. PayPal sta inoltre lavorando per evitare di fornire servizi troppo simili a quelli offerti dalle banche, in quanto collabora regolarmente con questi istituti finanziari.

Un futuro di pagamenti online e senza interruzioni

La visione di Schulman è di rendere PayPal parte integrante della vita giornaliera, invece di limitarlo ad una piattaforma utilizzata solamente per lo shopping online o un posto che la gente visita ogni tanto per trasferire denaro. La società desidera infatti aggiungere, fra altri servizi, l’accesso agli ATM e la possibilità di pagare le bollette.

Nel futuro, secondo Schulman, gli smartphone e la digitalizzazione del denaro creeranno enormi cambiamenti nei pagamenti, permettendo alle persone di avere tutti i servizi di una filiale bancaria “nel palmo della propria mano”. Un giorno, le file infinite alle casse cesseranno di esistere, perché i pagamenti diventeranno una parte integrante dello shopping. E in questo per esempio, Amazon è stato l’innovatore per eccellenza, grazie ai suoi futuristici Amazon GO Store. In generale, l’argomento di una rivoluzione globale dei pagamenti digitali e di come questa ridisegnerà il settore finanziario è molto caldo. L’esempio della Svezia, dove solamente il 2% del valore delle transazioni totali è svolto in contanti, è spesso annunciato come il presagio del futuro. Ma c’è una scuola separata di pensiero che considera questo “non usare i contanti”, come una moda passeggera e non destinata a durare.

La storia di PayPal: Passato, presente e futuro

PayPal ha continuato ad andare avanti nonostante facesse parte di eBay, e il suo spin-off è una testimonianza del successo di questa visione. Negli anni, i direttori ed i ricercatori dell’azienda hanno continuato a pensare oltre il “qui ed ora” dei pagamenti, attraverso sia il cambiamento interno sia attraverso le acquisizioni di tecnologia esterna.

Bisogna comunque notare che PayPal ha una seria concorrenza con cui confrontarsi e da respingere, soprattutto all’estero. Apple, ad esempio, ha dichiarato che sarà presto in grado di permettere di effettuare acquisti online con Apple Pay.E in America, piattaforme come Square SQ continuano a vedere una crescita vertiginosa mentre si collegano con una nuova generazione di commercianti che sono più interessati ai pagamenti mobili piuttosto che a semplici transazioni digitali ed e-commerce.

A livello globale, i pagamenti online hanno un trend verticale in crescita che non mostra alcun segno di declino. I millennial richiedono una maggiore flessibilità sul posto di lavoro e gli strumenti digitali sono il loro metodo preferito per gestire le loro vite finanziarie. Vivremo in un mondo in cui la tecnologia guiderà il futuro del lavoro e il futuro dei servizi finanziari e, per questo, strumenti digitali più robusti per la gestione finanziaria sono necessari.

PayPal è sicuramente il tipo di società sulla quale si può scommettere per il successo a lungo termine. Non si sa se potrà mantenere la sua posizione di leader del mercato ma, a differenza di altre aziende del settore, è sicuramente preparato per una buona battaglia.