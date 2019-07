Sutri, Pittoritto: “Non posso far passare tutto quello che dichiara il Sindaco Sgarbi”

Riceviamo e pubblichiamo

Non posso far passare tutto quello che dichiara il Sindaco di Sutri On. Vittorio Sgarbi. Vuole denunciare a me, per poi far marcia indietro. A Radio Radio dichiara che sono 7000 i visitatori alla mostra di Palazzo Doebbing quando hanno dichiarato che sono stati 4300 che l’incasso e stato quasi €37.000.

La fondazione Terzo Pilastro ha dato €40.000 per la scorsa stagione l’Edilio verde (dove le spese superano l’incasso) e come ha dichiarato il Sindaco Sgarbi in consiglio comunale non ci sarà più il prof. Emmanuele Emanuele a finanziare ma forse ci sarà Banca Intesa, speriamo per il Comune di Sutri e per i Cittadini perché se no sarebbero veramente problemi seri.

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana