La manutenzione della Via Francigena affidata alla Vetralla Servizi Srl

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Approvata la delibera per l’affidamento della manutenzione di alcuni tratti della Via Francigena vetrallese alla società partecipata del comune, Vetralla Servizi srl. I tratti interessati saranno: Fossato Callo, Strada Forocassio, Strada Volparo, Strada Cappuccini ed un tratto di Strada Giardino, fermo restando comunque il tratto urbano già di competenza della ditta smaltimento rifiuti. A seguito della ricognizione e conteggio delle alberature,infatti, risulta una diminuzione di ben cinquanta piante richiedenti interventi di potature, rispetto al disciplinare iniziale della Vetralla Servizi, pertanto si è ritenuto fruttuoso convogliare i lavori manutentivi della società sulla Via Francigena, in virtù dell’importanza storico culturale e turistica che essa riveste per tutti noi.

L’assessore al turismo ed attività produttive Enrico Pasquinelli, sottolinea l’indirizzo amministrativo nella riqualificazione e valorizzazione del territorio finalizzato alla promozione, dimostrando sensibilità nell’accoglienza turistica come chiave di lettura di ripresa socio-economica. Tale affidamento permetterà pertanto di realizzare una costante ed accurata manutenzione auspicata in questi anni con l’obiettivo inoltre di lasciare un piacevole ricordo nei silenziosi ospiti ed un desiderio di tornare.

Amministrazione Comune Vetralla