Eco Sound Fest 2019: sold out la prima sera

NewTuscia – CAPRAROLA – Registra il tutto esaurito la prima serata dell’Eco Sound Fest. Il sold out è stato annunciato dagli organizzatori dopo appena due ore dall’apertura dei cancelli.

A partire dalle 19 un fiume di persone si è riversato nel parco delle Ex Scuderie Farnese di Caprarola per assistere al concerto di Noyz Narcos e Claver Gold, che hanno aperto ieri la settima edizione del festival.

Un pubblico affezionato ha cantato dalla prima all’ultima canzone e ha ballato fino a tarda notte con un’apprezzatissima selezione musicale scelta da “Luce Opaca” dj set.

“Anche quest’anno è stata una grande soddisfazione aver portato nel nostro paese migliaia di giovani da tutta Italia accumunati dalla passione per la musica e dalla sensibilità per le tematiche ambientali. Speriamo in un grande successo anche per le ultime due serate”, commentano gli organizzatori.

L’Eco Sound Fest infatti prosegue stasera e domani con altre due attesissime serate.

LINE-UP DEL SECONDO E TERZO GIORNO

SABATO 27 LUGLIO – ingresso 5€

18:30 Apertura cancelli

21:00 DAM81

21:30 Psicologi

22:30 Canova

23:30 Pippo Sowlo

DOMENICA 28 LUGLIO – ingresso 5€

18:30 Apertura cancelli

21:00 Peter White

22:00 Nada