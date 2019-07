Davide Bordoni (FI): “Bilancio di Roma, non si riescono a spendere i soldi stanziati, questo è grave”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Con questa Amministrazione ci è capito più volte di perdere la pazienza. Dal No alle Olimpiadi, in particolare, alla scarsa attenzione al commercio con tutta la sua filiera annessa, più generale, molte le occasioni di rilancio perse nella Capitale. La Giunta Raggi, che tra le pieghe del bilancio non sa leggere una prospettiva più ampia, confonde come al solito politica per Amministrazione. Credendosi la Ragioneria Generale i 5 stelle puntano ad manovra di assestamento per pareggiare i conti piuttosto che investire in servizi e opere pubbliche. Manca – afferma il consigliere Davide Bordoni – una programmazione che contempli una visione globale del Bilancio.

Lo spacchettamento asettico di risorse ricade in modo negativo soprattutto sugli investimenti: Non si riesce a spendere i soldi stanziati, è questo l’aspetto più grave delle vicenda. Abbiamo già invece più volte suggerito, e qui mi preme ribadirlo, come sarebbe più opportuno costruire una città business-friendly, accogliente, decorosa, in cui sia conveniente e facile investire, in cui fare impresa sia considerato un valore e non una colpa. Così Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e coordinatore romano

