Bilancio positivo per la diciannovesima edizione di Ludika1243

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Bilancio estremamente positivo per la diciannovesima edizione di Ludika1243, ormai consolidata e apprezzata da cittadini e turisti, a cui è stata aggiunta la seconda settimana particolarmente dedicata al festival Giokeria, tutto perfettamente associato agli spettacoli di Come d’arte, agli spettacoli teatrali, a quelli musicali e alle performance degli artisti di strada, che hanno davvero strappato approvazione ed applausi, con un’affluenza e un seguito sempre crescente.

“Una grande soddisfazione, premio di un impegno organizzativo notevole per gestire i due fine settimana e i 15 giorni continui di gioco da tavolo – sottolinea la presidente de La Tana degli orchi, Serenella Bovi -. Siamo davvero felici di aver accolto l’invito ad estendere il programma arrivato dall’assessore De Carolis, per fornire alla città, ai residenti e ai numerosi turisti una manifestazione decisamente eterogenea, basata sull’atmosfera giocosa e allegra che coinvolge l’intero centro storico. E’ la strada giusta da seguire e noi siamo pronti a farlo”.

Un lavoro premiato anche dal servizio andato in onda a La vita in diretta estate lo scorso lunedì, 22 luglio, dopo che una troupe della Rai ha vissuto l’intera giornata di sabato tra giocolieri, mangiafuoco, artisti e tanto divertimento. Uno sprone a fare sempre meglio, pensando all’edizione del 2020.

Ludika1243 non finisce, sulla pagina Facebook prosegue il concorso fotografico estemporaneo Cogli l’attimo, le fotografie dovranno essere inviate per messaggio di posta elettronica entro la mezzanotte del 28/07/2019 all’indirizzo email concorsofotografico@ludika.it, indicando allo stesso tempo le generalità dell’autore. Le foto scelte, che devono avere come unica regola di non essere in posa, requisito indispensabile per trasmettere emozioni, saranno pubblicate sull’album dedicato e votate entro il 28/08/2019. Due i vincitori: uno scelto dalla giuria, un altro dal pubblico che avrà premiato lo scatto con più like.

E ancora… La Tana degli orchi, associazione ideatrice e organizzatrice di Ludika1243, sta per festeggiare i suoi 25 anni di attività, chi ha voglia ancora di fare festa? Staytuned… presto ne saprete di più.

Ludika1243