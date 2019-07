Il ponte di Civita di Bagnoregio diventa uno spettacolo luminoso per ‘La Notte delle Luci’

NewTuscia – BAGNOREGIO – Il ponte di Civita di Bagnoregio diventa un’attrazione unica per la speciale ‘Notte delle Luci’. Appuntamento in programma per il 3 agosto, con inizio dalle ore 19, con una vera e propria illuminazione-spettacolo. Tre i momenti, nell’arco della serata, dove sarà possibile assistere a uno spettacolo davvero eccezionale: alle ore 22, alle 23 e alle 24.

Un mix di luce, realizzata tramite barre led, danza e musica. Saranno impegnati una cinquantina di ragazzi che faranno vivere il ponte, in un gioco coreografico ispirato all’albero della vita e alla Torre Eiffel. Il pubblico verrà affascinato da giochi di luce che riguarderanno il borgo, che per l’occasione diventa luogo dei sogni. Coinvolta anche l’area del Belvedere e di Mercatello, per una notte che vuole rappresentare l’unicità del territorio di Civita e Bagnoregio.

L’iniziativa è organizzata da Comune di Bagnoregio in collaborazione con l’associazione Juppiter. “La Notte delle Luci è un nuovo progetto su cui abbiamo lavorato intensamente per dare il meglio a un pubblico che ci auguriamo sia molto numeroso. Bagnoregio punta a diventare punto di riferimento anche su eventi di livello. Auguriamo a tutti, specialmente ai bagnoresi, di passare una bella serata”. Le parole del sindaco Luca Profili.

“Lavoreremo per rendere fruibile Civita anche di notte, con eventi e iniziative mirate – così l’assessore alla Cultura Francesco Bigiotti – . Siamo convinti infatti che l’emozione della visita in notturna possa avere successo e rappresentare un nuovo indotto. Lo faremo trovando un punto di equilibrio intelligente tra le diverse necessità e i vari interessi. La Notte delle Luci rappresenta un piccolo primo passo importante in questa direzione”.

Tanti gli eventi pensati per rendere il tutto straordinario. Dalle 19 ‘incanti di luce itineranti’ con maghi, farfalle luminose, bolle di luce, giocolieri e focolieri su tutta l’area della festa. Sempre dalle 19 è prevista l’apertura degli spazi di street food e cotton candy.

Dalle 21.15 alle 22.15 lo spettacolo della compagnia teatrale 54° KM, poesia e corpo dei ragazzi diversamente abili di Juppiter, ‘D’Amore, di nostalgia e di altre stagioni’. Previste esibizioni della ‘Moonlight Serenade’ con ‘Little Brown Jug Band’ (21.15; 22.15; 23.15). Piccolo concerto itinerante della Gift Economy Orchestra.

Alle 22.15 un site specific aerial show ‘Chimere’ di e con ‘Le Baccanti’. Momento forte sarà la traversata nel vuoto sui tetti di Civita del funambolo Andrea Loreni. Alle 23.15 giochi di fuoco al Belvedere, guardando Civita e a mezzanotte e quindici videomapping all’interno del progetto ‘Civita in tutti i sensi’.

L’ingresso all’iniziativa prevede un biglietto di 5 euro.