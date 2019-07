Montaggio e smontaggio ponteggi, al via un corso obbligatorio di aggiornamento

NewTuscia – VITERBO – L’ufficio Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo ricorda l’obbligo di aggiornamento quadriennale della formazione per tutti gli addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione di ponteggi. A tal riguardo il prossimo 1° agosto si terrà un corso di formazione della durata complessiva di quattro ore, con nozioni pratiche relative al montaggio e smontaggio dei ponteggi di diversa tipologia.

Il corso è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal legislatore nel d.lgs. 81/08 e successive modifiche. L’obiettivo della formazione consiste nel fornire aggiornamenti completi ed esaurienti in merito alle norme di legge e di buona tecnica per, appunto, il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi.

Tutti gli addetti che hanno già ottenuto l’attestato di partecipazione del corso base hanno l’obbligo di effettuare un aggiornamento quadriennale. Pertanto il corso è riservato a tutti i lavoratori e preposti addetti a questo tipo di operazioni che abbiano già conseguito l’attestato di formazione per lavori in quota di cui all’allegato XXI del D.Lgs. 81/08, e che necessitino dell’aggiornamento quadriennale previsto. La frequenza al corso è obbligatoria al fine di ottenere l’attestato specifico a dimostrazione di regolarità con gli obblighi previsti.

Per avere ulteriori informazioni, conoscere i costi e le modalità di iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente & Sicurezza di Confartigianato ai numeri 0761/337912-42 e.mail: info@confartigianato.vt.it