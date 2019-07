Luigi Lo lascio in “Ogni ricordo un fiore” domenica 28 luglio Civita Castellana

Domenica 28 luglio 2019 ore 21.00, Forte Sangallo, Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Domenica 28 luglio 2019, alle ore 21.00, Luigi Lo Cascio presenta “Ogni ricordo un Fiore“, presso il Museo Archeologico dell’Agro Falisco di Forte Sangallo a Civita Castellana (VT).

Luigi Lo Cascio, popolare e pluripremiato attore e regista siciliano, legge e interpreta la sua opera prima dando prova di essere anche un autore eccezionalmente raffinato.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti, realizzata dal Polo Museale del Lazio e dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un viaggio tra i tesori del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.

In viaggio da Palermo a Roma rileggendo i suoi duecentoquaranta (e oltre) tentativi di romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, e decidere infine cosa farne. Cercare di cimentarsi in ogni genere e stile possibili, senza mai riuscire a sceglierne uno, portare a termine un’opera e potersi così dire scrittore.

Sono un tipico esempio di come agisca in maniera diffusa lo spirito incerto e schizoide dei tempi, per cui, mentre sto appena vivendo un’esperienza, mi sento accerchiato da tutte le cose che in quello stesso istante sto perdendo. E migro. Trasmigro.

Ma proprio questi tanti cominciamenti narrativi disegnano, tassello dopo tassello, la figura del protagonista: in ognuno degli incipit è contenuta una scheggia della sua vita, delle sue ossessioni, delle sue paure e dei suoi desideri. La vita stessa, in fondo, finisce sempre per essere incompiuta, “uno svolazzo di pagine sparse”.

La rassegna “Palcoscenico” continua giovedì 1 agosto a Veroli, all’Abbazia di Casamari, con i cento ragazzi della Junior ochestra Santa Cecilia e sabato 3 agosto con la Vertuosa Compagnia de’ musici di Roma e il concerto “Locus amoenus/locus terribilis – Il giardino incantato” nel giardino delle Erme antistante la Casina del Piacere di Palazzo Farnese a Caprarola, vero emblema del locus amoenus. Tutti gli altri appuntamenti possono essere consultati sul sito www.art-city.it

Luigi lo Cascio, voce recitante

Nico Gori, clarinetti e sassofoni

Massimo Moriconi, contrabbasso, basso elettrico, chitarra basso

Museo Archeologico dell’Agro Falisco Forte Sangallo

Via del Forte

01033 Civita Castellana (VT)

tel. + 39 0761 513735

Ingresso libero fino a esaurimento posti