Luca Profili, un pensiero al vicebrigadiere ucciso

NewTuscia – BAGNOREGIO – Un pensiero al vicebrigadiere dei carabinieri Mario Rega Cerciello, di 35 anni sposato da circa un mese, ucciso a coltellate a Roma.

Ogni volta che accade qualcosa del genere mi vengono in mente le frasi che ogni tanto leggo su Carlo Giuliani, eletto ad eroe, ucciso mentre tentava di colpire un carabiniere con un estintore ed è impossibile per me non inquietarmi di come, non si possa stare dalla parte di chi, tutti i giorni difende le nostre città da delinquenti. Grazie all’arma dei Carabinieri, a chi serve con umiltà il nostro stato.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio