Laurea per i marescialli del XIX corso “Saldezza”

NewTuscia – VITERBO – Il 25 luglio 2019 presso l’Aula Magna della caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, a 190 Marescialli dell’Esercito Italiano, appartenenti al XIX corso “Saldezza”, è stata conferita la laurea in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – curriculum Scienze Organizzative e Gestionali”.

La cerimonia ha avuto luogo alla presenza del professore Alessandro RUGGIERI, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, del Generale di Brigata Pietro ADDIS, Comandante dell’Istituto di formazione militare, delle locali Autorità e della Commissione di Laurea, presieduta dalla professoressa Flaminia SACCà e formata dai professori Michele NEGRI, Luca MASSIDDA, Rosario DE IULIO, Valerio MORI, e Barbara PANCINO. Nutrita la presenza dei familiari dei giovani Sottufficiali laureandi che, in questo giorno particolare, hanno voluto condividere emozioni, gioia e soddisfazione con i propri congiunti.

Numerosi gli interventi in scaletta. Il Generale ADDIS ha evidenziato “il valore dell’integrazione delle discipline tecnico-professionali con quelle universitarie, un vero e proprio modello formativo frutto della squisita collaborazione tra il mondo militare e quello accademico”. Rivolto ai Marescialli del XIX corso “Saldezza”, ha sottolineato come i tre anni siano stati scanditi da ritmi incalzanti, da prove impegnative, da una disciplina rigida. “Avete appreso procedure – ha proseguito – che vi hanno consentito di diventare combattenti individuali prima, comandanti di squadra e di plotone poi, affrontando, insieme alla vostra linea di comando, difficoltà progressive, fondamentali per poter interpretare, tra qualche settimana di meritato riposo, il ruolo di comandanti di plotone, cioè di uomini e donne, con la serenità che deriva dalla consapevolezza di avere tra le mani gli strumenti necessari”. Il professore RUGGIERI ha evidenziato l’ottima sinergia che nel corso di questi anni sta caratterizzando i rapporti fra la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e l’Università degli Studi della Tuscia, assicurando un output formativo di altissima qualità.

Eccellenti i risultati nel complesso conseguiti e, in particolare, otto Marescialli hanno ottenuto il massimo dei voti “cum laude”.

Momento significativo la consegna del “Gagliardetto del Corso” al Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, affinché possa essere custodito quale testimonianza del passaggio del XIX nell’Istituto, e di una targa ricordo al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia.

Atto conclusivo della cerimonia la proclamazione, da parte del Magnifico Rettore, dei Marescialli del XIX corso “Saldezza” quali “Dottori in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali”.