Forza Italia, il nuovo comitato provinciale subito operativo

VITERBO – Subito al lavoro il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia di Viterbo. Questa sera, infatti, presso l’hotel Salus a si è riunito il Comitato Provinciale guidato dal coordinatore Alessandro Romoli e dal vice Francesco Ciarlanti. Oltre al senatore Francesco Battistoni erano presenti molti amministratori e rappresentanti territoriali del partito. La prima importante novità è stata annunciata da Romoli e Battistoni con la decisione del presidente Antonio Tajani di trasferire il meeting annuale “L’Italia e l’Europa che vogliamo”, che da anni si teneva a Fiuggi, proprio nel capoluogo della Tuscia.

“Una grande opportunità – ha sottolineato Romoli – non solo per il nostro partito ma per tutto il territorio che vedrà la presenza il 20, 21, e il 22 settembre, sempre all’Hotel Salus, di numerosi ospiti italiani e internazionali”. Nei loro interventi tutti i partecipanti hanno confermato le linee programmatiche approvate durante il congresso e la necessità di un maggiore radicamento sul territorio e sostegno alle iniziative di Forza Italia.

“L’elezione di Alessandro e la nomina di Mauro Proietti a coordinatore comunale di Viterbo – ha spiegato Battistoni – rappresentano un segnale positivo per il percorso che abbiamo intrapreso già da qualche anno. La presenza di molti amministratori locali all’interno del Coordinamento è un segnale di interesse verso tutti i comuni della Tuscia. E la buona partecipazione a questi incontri è il miglior segnale di vitalità che il partito può dare a se stesso e anche all’esterno”. Appuntamento invece tra una settimana per la prima riunione del nuovo coordinamento Provinciale.