“Digital Impresa Lazio”: workshop su come partecipare al nuovo bando della Regione Lazio

NewTuscia – VITERBO – Ultimo incontro prima della pausa estiva con il TèDigitale, il workshop organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo rivolto a imprenditori e professionisti. L’appuntamento è per martedì 30 luglio 2019, alle ore 15 nella sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo, ed è dedicato alla presentazione del Bando “Digital Impresa Lazio” che mette a disposizione di imprese e professionisti 5 milioni di euro per il sostegno agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e soluzioni ICT.

Durante l’incontro si approfondiranno tutti gli aspetti relativi alla modalità della presentazione delle domande e le soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali finanziabili:

a) digital marketing: soluzioni di digital marketing: interventi SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Web, Social e Mobile marketing; b) e-commerce: siti di e-commerce su piattaforme software CMS (Content Management System); c) punto vendita digitale: soluzioni digitali per lo sviluppo di servizi front-end e customer experience nel punto vendita (chioschi, totem, touchpoint, segnaletica digitale, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di accettazione di couponing e loyalty, di Electroning Shelf Labeling, di sales force automation e di proximity marketing); d) prenotazione e pagamento: sistemi di prenotazione e pagamento via internet e/o mobile; sistemi Self scanning e Self checkout; e)stampa 3D: attrezzature ed applicazioni per la progettazione e la stampa 3D; f)internet of things: sistemi e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni grazie a una rete di sensori intelligenti; g) logistica digitale: software e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica;

h) amministrazione digitale: soluzioni digitali a supporto della fatturazione elettronica e per l’ottimizzazione del magazzino; i) sicurezza digitale: sistemi di sicurezza informatica; j) sistemi integrati: sistemi di informazione integrati: quali i sistemi ERP (Enterprice Resource Planning), sistemi di gestione documentali e sistemi di Customer Relationship Management (CRM); sistemi e applicazioni a supporto dello smart-working e del coworking.

Il workshop sarà introdotto da Luigi Pagliaro, digital coordinator Punto Impresa Digitale Viterbo. Interverranno: Alessandro Ursino e Alessandro Colacino dello Spazio Attivo Viterbo, Lazio Innova – Regione Lazio

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a: pid@vt.camcom.it.

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234482 – 0761.234469 – 0761-234473 – www.vt.camcom.it.