61° Fiera del Vino di Montefiascone, Paolini: “Nessuna figuraccia, ecco come stanno i fatti”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – 61° Fiera del Vino di Montefiascone: il sindaco Massimo Paolini risponde alla consigliera Rosita Cicoria del M5s che, in un articolo uscito nei giorni scorsi, parlava di “figuraccia” del primo cittadino per l’assenza di un programma finale per la Fiera del Vino durante la presentazione a Montefiascone delle Feste del Vino della Tuscia 2019 all’Enoteca provinciale falisca.

“In merito all’articolo uscito qualche giorno fa su un sito online ed in cui la consigliera del M5s Rosita Cicoria mi accusava di avere fatto una figuraccia per la presunta mancanza del programma definitivo – spiega il primo cittadino di Montefiascone – servono poche ma dovute precisazioni. Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Feste del Vino della Tuscia nel nostro paese, per cui ringrazio la Camera di Commercio di Viterbo per averci scelto come nuova location, ho ringraziato fortemente la Proloco locale per il lavoro enorme che sta portando avanti. Ricordo che quest’anno è la Proloco che ha la competenza per l’organizzazione della Fiera del Vino e, quindi, per la redazione del relativo programma. Sarebbe bastato informarsi un po’ di più e la figuraccia che mi viene attribuita si sarebbe sciolta come neve al sole”.

Il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini, poi, risponde anche alla polemica sul finanziamento comunale per la Fiera del Vino edizione 2019.

“Ho preso atto, come già detto in più occasioni pubbliche – dice ancora Paolini – della ristrettezza dei fondi che abbiamo messo a disposizione come Comune per questa edizione della Fiera del Vino, pari a 15 mila euro, ma posso altrettanto dire che per la prima volta l’istituto bancario che detiene la tesoreria del Comune non ci ha messo un centesimo: gli altri anni metteva una quota di 15 mila euro e avevamo molti più fondi per la Fiera del Vino. I fondi, invece, la stessa Banca li ha indirizzati all’Est Film Festival”.

“La Fiera del Vino parte come sempre il 1° agosto – conclude il sindaco Paolini – per cui può stare serena la consigliera: tutto sarà perfetto e ringrazio ancora la Proloco di Montefiascone per l’impegno che sta mettendo per dare ai montefiasconesi due settimane di divertimento e relax”.