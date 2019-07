Stefano Antezza è un nuovo giocatore della Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Spezia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Stefano Antezza.

Antezza, centrocampista classe ’96, arriva in gialloblu dopo aver disputato la stagione 2018/2019 con la maglia del Sudtirol, con la quale ha collezionato 19 presenze. Il centrocampista centrale originario di Bari ha vestito in Serie C anche le maglie del Renate e del Como. Il calciatore ha raggiunto quest’oggi il ritiro di Chianciano Terme dove ha preso parte all’allenamento pomeridiano.

