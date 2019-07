Raccolta straordinaria di sangue dell’Avis: l’Assonautica di Tarquinia invita tutti gli amanti del mare a donare

NewTuscia – TARQUINIA – L’Assonautica di Tarquinia invita tutti gli amanti del mare e della nautica a partecipare alla raccolta straordinaria di sangue organizzata insieme all’AVIS per venerdì 26 luglio. La raccoltaavverrà nell’AutoEmoteca mobile dell’AVIS provinciale che stazionerà presso la sede dell’Associazione a Tarquinia Lido vicino al Porto Clementino sin dalle ore 8. I donatori devono presentarsi a digiuno e sen za aver assunto farmaci sino al giorno precedente. L’AVIS in gesto di ringraziamento offrirà la colazione ai donatori.

Il Comitato Direttivo dell’Assonautica ha in proposito dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con l’AVIS a questa raccolta straordinaria di sangue. Per noi amanti del mare la stella polare di riferimento è la cosiddetta <Legge degli uomini del mare>, quella che prevede di aiutare e soccorrere sempre e incondizionatamente chi in mare è in difficoltà. Per questo ci sentiamo molto vicini a chi, conuna scelta bellissima,dona il proprio sangue per aiutare gli altri.”

Luca Piras

per il Comitato Direttivo dell’Assonautica di Tarquinia