Montefiascone calcio, poker d’acquisti per mister Centaro

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il Montefiascone mette a segno i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione. Agli o rdini di mister Enrico Centaro e del Presidente Lorenzo Minciotti infatti è arrivato un poker d’acquisti.

Ultimo in ordine di tempo ad essere tesserato è Claudio Andreoli, classe 1994, centrocampista con un passato nel settore giovanile della Lazio, nel Monterosi e nella Polisportiva Monti Cimini.

Dal Civitavecchia è arrivato Lorenzo Pietranera, centrocampista classe 1998.

Ritorna in gialloverde il difensore classe 1996 Vasco Balletti, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Polisportiva Monti Cimini.

Dalla Corneto Tarquinia è arrivato Mattia Petroselli, difensore classe 1999, cresciuto nelle giovanili della Lazio e con un passato in Serie D con la maglia della Pianese.

L’inizio della stagione per i ragazzi di mister Centaro è fissato per lunedì 5 agosto, presso l’impianto “Le Fontanelle” di Montefiascone.