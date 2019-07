NewTuscia –A pochi giorni dalla chiusura ufficiali dei Gironi preliminari viterbesi, il Comitato viterbese della Federazione Italiana Tennis rende note promozioni e retrocessioni di tutte le Categorie Campionati a squadre Serie D.

Nella Categoria maschile D2 approdano ai play-off di Settembre il Circolo Tennis Colle Diana con punti 12 (Massimo De Cesaris 2.8 over 35, Maurizio De Cesaris 3.4 over 35, Gianmaria Raccio 3.5 under 16), Tennis Club Vetralla con 8 punti (Marco Ferri 3.5 over 55, Marcello Peruzzi 4.1 under 30, Stefano Berni 4.1 over 35), Tennis Punta del Lago con 7 punti (Cristian Sberna 3.4 over 40, Daniele Mascagna 3.4 over 40, Francesco La Piana 3.4 over 45, Roberto Ingento 3.4 over 45).

Confermano la Categoria anche per la stagione 2019-2020 il Circolo Tennis La Paradisa con 6 punti (Marco Novella 3.5 over 40, Luigi Emanuele Cecchini 4.1 over 55, Angelo Pecorelli 4.1 over 55, Danilo Rufini 4.1 over 45, Paolo Rufini 4.1 over 40), Tennis Club Valentano con punti 4 (Giancarlo Cherubini 3.5 over 55, Daniele Battisti 4.1 over 40, Giancarlo Pomponi 4.1 over 55, Alessandro Fiordomi 4.1 over 40).

Retrocedono in D3 il Tennis Club Nepi con 5 punti (Mattia Bucci 3.5 under 16, Tommaso Santolini 3.5 under 18, Valentino Puccio 4.1 under 30, Fabio Santucci 4.3 over 35, Tommaso Carbotti 4.5 under 14) e l’Oratorio Santa Maria con 0 (Cristiano Celestini 3.3 over 45, Francesco Marziali 3.5 under 30, Bruno Dei Svaldi 4.3 over 55).

Nella Categoria femminile D3 trionfo con punti 8 del Circolo Tennis 76 (Vanessa De Carli 4.2 under 30, Jessica Valori 4.3 under 30, Silvia Chiodi 4.3 over 40, Veronica Tranquilli 4.3 over 35, Giulia Staffolani 4.5 under 30. Confermano la Categoria anche per la stagione 2019.2020 il Circolo Tenni Colle Diana a punti 6 (Giorgia Macilenti 4.1 Nof, Paola Mariani 4.1 over 50), il Tennis Club Fogliano con punti 4 (Evelina Mihaylova Beltcheva 4.2 over 45, Cristiana Proietti 4.5 over 50, Elena Sanetti 4.5 over 45, Agnese Aquilani 4nc under 30), il Circolo Tennis Punta del Lago con punti 2 (Lavinia Girelli 4.3 over 45, Martina Pichi 4.3 under 18, Marta Giovagnoli 4NC under 18, Pauline Lippi 4nc under 14), e con 0 punti il Colle Diana B (Maria Antonella Roma 4nc, Chiara Torresi 4nc Under 30).

Straordinarissimo percorso, infine, nella Categoria D4 quello del Circolo Tennis Colle Diana: tre squadre nei primi tre posti. Con 8 punti la A (Cesare Ferri 4.5 over 50, Riccardo Lilli 4.5 over 40) viene promossa in D3 per la stagione 2019-2020. Seguono la formazione B (Alessio Puccica 4.4 over 35, Edoardo Macilenti 4.5 under 30), la C (Paolo Cifra 4.6 over 60, Peppino Gargano 4.4 over 40).

Al quarto posto il Circolo Tennis Acquapendente (Claudio Procenesi 4.3 under 30, Guglielmo Zannoni 4.3 under 16, Alessandro Muccifora 4.3 under 17, Gabriele Testa 4.3 under 14, Giacomo Muccifora 4.5 under 16, Michele Colonnelli 4nc under 30, Matteo Paoletti 4nc Under 30).

Al quinto il Circolo Tennis Blera (Massimiliano Navini 4.4 over 45, Francesco Rossi 4.4 normale, Angelo Perla 4nc over 55, Angelo Rossi 4nc over 35).

Ultimo, infine, il Circolo Punta del Lago (Giuseppe Pacelli 4.1 over 35, Antonio Zega 4.3 under 14, Valerio Quintiliani 4nc under 18, Lorenzo Tensci 4nc under 16).